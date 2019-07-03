"Европейская Солидарность" призывает политиков подписать Евроатлантическую Хартию"- Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все проевропейские партии, которые идут в парламент, публично подтвердить неизменность евроатлантического выбора

Политическая партия "Европейская Солидарность" подготовила Евроатлантическую Хартию, которую предложила подписать всем политическим силам. "Стратегический курс Украины о присоединении к ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Но мы предлагаем всем проевропейским партиям, которые идут в парламент, публично подтвердить неизменность нашего евроатлантического выбора", - заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом. Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния всю Украину, от Донбасса до Галичины", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

По словам Петра Порошенко, Кремль понимает, что вступление Украины в этих два союза - "это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны". "И мы это понимаем. Именно поэтому в этом году мы в Конституции зафиксировали норму об обязательности европейского и евроатлантического курса. А выполнять Конституцию должны все. В первую очередь - каждая политическая сила, которая стремится пройти в парламент", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Европейская Солидарность", наши дипломаты и юристы разработали фундаментальный документ - Евроатлантическую Хартию. Это и как клятва, и как присяга, и как план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО. Там не просто слова. Там - четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" надеется, что к Хартии присоединятся другие политические силы. "Мы не просто на это рассчитываем, а настойчиво предлагаем это сделать. Ведь только совместными усилиями мы достигнем цели - мира и безопасности через членство в НАТО, а благосостояния - через вступление в Европейский Союз", - отметил Петр Порошенко.