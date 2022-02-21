"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" – экс-глава МИД

"Украине нужно задать вопрос о том, что нашей стране нужно дать те гарантии, которые будут реально обеспечивать безопасность", говорит Владимир Огрызко. Фото: europortal

Украина должна задавать вопрос о том, чтобы Россия вернула не только наши захваченные территории, а также землю Молдовы и Грузии. Полурешения уже не работают. Необходимы гарантии, которые смогут реально обеспечить безопасность. Об этом Gazeta.ua рассказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Украине нужно поставить вопрос о том, что нашей стране нужно дать те гарантии, которые будут реально обеспечивать безопасность. А не так, как произошло с Будапештским меморандумом. Реально поставить вопрос о восстановлении нашей территориальной целостности. А также Грузии и Молдовы. Именно в таком контексте нужно смотреть на переговоры, которые сейчас происходят", – говорит Огрызко.

Вопрос не в формате, а о чем договариваться и какую цель иметь, добавляет дипломат.

"Формат не имеет никакого значения. Главное, какие договоренности можно достичь. Если говорить о том, что хочет Россия – чтобы ей, как стране-агрессору, дали дополнительные гарантии, – это путь в никуда. Если требовать, чтобы РФ вернулась к тому, что было до 2014-го года или даже до 2008-го – тогда другая история.Должны задавать вопрос, что Москва должна вернуть захваченные территории – а это Украина, Грузия и Молдова, по меньшей мере, тогда формат будет привлекать эти три страны и те, которые могут влиять на РФ. Вопрос по другому уже ставить нельзя. Или так, или никак. Потому что полурешения уже не работают", – говорит Огрызко.

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В Европе хотят избежать войны, и это правильно, добавляет дипломат.

"Каким образом это нужно сделать – это уже следующий вопрос. Война не нужна никому. Важно, чтобы ее не использовали как повод для шантажа. Именно этим сейчас занимается Россия. Франция может делать все, что захочет, но не по средствам Украины. Поэтому принципа "Об Украине с Украиной" должны четко придерживаться. Это основа нашей позиции – без нас за нас никто ничего не будет решать", – говорит Огрызко.

Москва говорит, что Украина не придерживается Минских соглашений. Но таких соглашений нет, есть Минские договоренности, отмечает дипломат.

"Соглашения – это документ, который проходит через принятие законодательным органом. Верховная Рада их не рассматривала. Другой вопрос – любые соглашения действуют тогда, когда заключены без принуждения. Об этом говорить нельзя относительно Минска. С точки зрения международного права такие соглашения есть юридически ничтожными. Это только политические договоренности. Вопрос, как нам действовать, зависит от продвижения вопроса безопасности Украины. Если эта тема будет идти положительно, тогда сами Минские договоренности потеряют свое значение", – отмечает Огрызко.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы предотвратить большой конфликт в Украине. Разговор Макрона и Путина длился почти два часа. Договорились продолжить работу "нормандского формата" - провести встречу на самом высоком уровне и заслушать предложения Украины. Также в ближайшее время может состояться заседание трехсторонней контактной группы по прекращению обстрелов на Донбассе.