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четверг, 20 февраля 2020 11:52

Эвакуация украинцев. Аваков поделился информацией с борта самолета

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Эвакуация украинцев. Аваков поделился информацией с борта самолета
Не надо паниковать, говорит Аваков. Фото: УНІАН

Все на борту самолета с китайского Ухань здоровые, хорошо себя чувствуют. Об этом в четверг заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Самолет авиакомпании SkyUp, по решению правительственной комиссии, наконец, доставил наших граждан в аэропорт в "Борисполь". Планировалось, что этот самолет приземлится в Харькове, но там был сильный туман. Поэтому, сейчас он в Борисполе дозаправляется", - объяснил министр.

Обсервация продлится 14 суток в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах, напомнил Аваков.

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"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам.

Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолета здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - заявил министр.

20 февраля утром самолет рейсом PQ 7302 из Уханя, на котором находятся эвакуированные украинцы, кружил над Харьковщиной. Позже развернулся в сторону Киева.

В 9:43 он приземлился в аэропорту "Борисполь".

МВД сообщило, что самолет в "Борисполе" дозаправится горючим и вылетит в международный аэропорт Харькова.

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