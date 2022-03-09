"Это война на границах с ЕС" - Зеленская эмоционально обратилась к СМИ

Первая леди Украины Елена Зеленская написала открытое письмо представителям мировых СМИ.

Зеленская обнародовала его на Facebook.

"В то, что произошло, невозможно было поверить еще чуть больше недели назад. Моя страна была мирной, а мегаполисы, города и села были полны привычной жизни. 24 февраля мы проснулись с объявлением начала войны. Украинскую границу пересекли танки, в наше пространство ворвались самолеты. Города оцепили ракетные установки. Я свидетельствую: несмотря на заверения пропагандистов Кремля, которые называют это вторжение "спецоперацией", – это убийство мирных людей", - написала.

Добавляет, что страшнее всего читать о жертвах среди детей.

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"О восьмилетней Алисе, погибшей на улице Ахтырки – дедушка пытался прикрыть ее своим телом. Или о Полине из Киева, которая погибла от обстрела вместе с родителями. О 14-летнем Арсении... В когда-то мирном пригороде столицы осколок попал мальчику в голову , а скорая просто не смогла доехать под огнем. Когда Россия в очередной раз скажет, что "не ведет войну против мирного населения" - я назову эти имена первыми.

Я свидетельствую: наши женщины и дети живут в бомбоубежищах и подвалах. Вы, видимо, видели эти снимки из киевского и харьковского метро, ​​где люди лежат вместе с детьми и домашними питомцами. Для кого-то – эффектные кадры, но для украинцев уже неделя – это новая страшная реальность. Есть города, в которых семьи не могут выйти из бомбоубежищ по несколько суток.

Наши дети учат в подвалах уроки. И рождаются там, потому что под землю должны были переместиться роддома. Первый ребенок войны, увидевший не мирное небо, а бетонный потолок подвала, появился на свет в первые сутки вторжения. Теперь малышей, в своей жизни еще не знавших мира, уже несколько десятков.

Автор: facebook.com/olenazelenska.official Елена Зеленская написала открытое письмо иностранным СМИ

Я свидетельствую, что эта война ведется против мирного населения не только обстрелами: люди, зависящие от постоянного лечения и ухода, не могут его качественно получить.

Легко ли колоть инсулин в подвале? А достать под обстрелами лекарство от астмы? Не говоря уже о тысячах онкопациентов, для которых отложились жизненно важные химиотерапия и облучение.

Паблики городов переполнены отчаянием – отрезаны войной, остались вдали от родственников и помощи люди с инвалидностью, на креслах колесных, лежачие больные, одинокие пожилые. Война против таких людей – двойное преступление.

Наши пути переполнили беженцы – во многих ваших странах вы уже видите этих уставших женщин и детей с болью в глазах. Мужчины довозят их до границ и возвращаются воевать. Ведь при всем этом ужасе украинцы не сдаются.

Нападающий думал, что захватит украинские города блицкригом. Но неожиданно для себя встретило сопротивление не только украинской армии, но и всех граждан. Украиноязычные или русскоязычные, украинцы разных политических убеждений, религий, национальностей объединились перед вторжением, как никогда раньше", - пишет Зеленская.

Автор: facebook.com/olenazelenska.official Елена Зеленская написала открытое письмо иностранным СМИ

Первая леди констатирует, что украинцы встречают оккупантов не цветами, а коктейлями Молотова. Но утверждает, что Украина не капитулирует.

"Я обращаюсь к вам, уважаемые представители СМИ других стран: продолжайте показывать, что у нас происходит, и рассказывать правду. В информационной войне, которую развернула Российская Федерация, опровергающая даже сам факт вторжения, каждое свидетельство очень важно.

А еще этим письмом я свидетельствую и хочу донести до мира: война в Украине – это не война где-то там. Это война в Европе и на границах с ЕС. Украина останавливает силу, которая уже завтра захватническим способом может войти в мирные города. Если не остановить Путина, грозящего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасное место", - пишет.

Мир не верит в будущее России. Все помогают Украине. Все готовы поддержать наше восстановление после войны, заявил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.