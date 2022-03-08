"Мир не верит в будущее России" - Зеленский

Владимир Зеленский: "Весь мир говорит об Украине" ФОТО: ОП

Мир не верит в будущее России. Все помогают Украине.

Все готовы поддержать наше восстановление после войны, заявил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

"Сегодня очень важный день. США сделали шаг, который очень ослабит оккупантов. Заставить платить за агрессию, отвечать за сделанное зло. Америка запрещает импорт газа из России, нефтепродуктов, нефти, угля. Запрещает гражданам США делать какие-либо инвестиции в топливно-энергетический комплекс РФ. Это мощный сигнал всему миру. Каждый цент уплаченный РФ, она превращает в пули и снаряды, которые летят в другие государства. Либо РФ будет иметь уважение к международному праву, либо не будет иметь денег на войну", - сказал глава государства.

Запрет на импорт нефтепродуктов из РФ вводит и Великобритания, добавил президент.

"Мир не верит в будущее России и не говорит о нем. Они говорят о нас и готовятся поддерживать наше восстановление после войны. Для народа, который так героически защищается – обязательно наступит это "после войны". Будет и план Маршала для Украины" , – отметил Зеленский.

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Он добавил, что войну обязательно нужно завершать и садиться за стол переговоров. Однако на них следует руководствоваться "интересами людей, а не устаревших и убийственных амбиций".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.