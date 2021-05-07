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пятница, 07 мая 2021 11:41

"Это украинский депутат?" - литовский политик о Шуфриче

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&quot;Это украинский депутат?&quot; - литовский политик о Шуфриче
Не поддавайтесь на кремлевскую пропаганду, сказал литовец украинцам.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павиленис сравнил народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича с кремлевским пропагандистом. Это произошло в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Перед этим Шуфрич говорил, что против России не следует применять санкции. Также заявил, что якобы заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала украинцам: "Не увлекайтесь вывеской НАТО".

"Я думал, что я слышу кремлевскую пропаганду. Не мог поверить. У нас этого не говорят нигде в Литве. У нас все - и красные, и зеленые, и белые, и либералы - у нас все за Запад.

То, что я услышал, я не мог поверить, что так можно в Украине говорить. Это кто был? Украинский депутат? Я не понял", - сказал литовец.

"Да, они (западные политики. - Gazeta.ua) пробудились только после оккупации Крыма, сделали много ошибок. Но сейчас мы едины по вашим вопросам. После Бухареста (саммит НАТО в Бухаресте, 2008 год. - Gazeta.ua) начался такой диалог з Путиным. И это привело к оккупации и Грузии, и Украины.

Забудьте про диалог с Путиным до вашего вступления в НАТО. Только когда мы вступили в эту организацию, русские стали нас замечать. Вы сейчас самая большая надежда, потому что спасая вашу демократию, свободу, весь регион спасется. Так что защищайте эту свободу с Америкой, с нами и никогда на такую кремлевскую пропаганду не поддавайтесь", - заявил литовский депутат, страна которого является членом ЕС и НАТО.

Также литовец сказал о кремлевской пропаганде после выступления в студии телеканала бывшего советника Путина Андрея Илларионова. Тот рассказывал, что у него увеличились плохие предчувствия для Украины после визита госсекретаря США Энтони Блинкена. И что поддержка Украины со стороны ЕС может снизиться. А США хотят разрешить достроить "Северный поток-2".

"Такую пропаганду я уже давно не слышал. Я понимаю, что по всем российским доктринам они хотят отнять у вас дух, веру. Не поддавайтесь.

Потому что самое главное, что вы имеете - ваши сердца, ваш мозг, ваш дух, вера. Когда всякие критики отнимут у вас это, тогда рухнет все, что вы имеете", - сказал Жигимантас Павиленис.

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6 мая государственный секретарь США Этон Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.

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07
мая

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