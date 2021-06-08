"Это убьет судебную реформу" – Венецианская комиссия отреагировала на планы Рады

Закон 3711-д в том виде, что одобренный ко второму чтению, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, отметил Букиккио. Фото: DW

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, убьют судебную реформу. Такое заявление сделал во время выступления на конференции "Демократия в действии", что происходит в Киеве. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган - конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должно быть близко к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда ", - отмечает Букиккио.

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Также Букиккио добавляет: "ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВРП) - пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор. К сожалению, закон 3711-д в том виде, что одобренный ко второму чтению, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы его не поддерживаем".

Создание новой ВРП по прозрачной процедуре, которое отсеет нечестных судей, Букиккио назвал критически важным. "Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", - подчеркнул он.

Венецианская комиссия также не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект президента Владимира Зеленского по совершенствованию ответственности за декларирование недостоверной информации. Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейской самоуправления, но в то же время важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.