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суббота, 01 мая 2021 17:20

"Это та сумма, которую он мог бы заработать за все это время" - адвокат Антоненко о компенсации

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&quot;Это та сумма, которую он мог бы заработать за все это время&quot; - адвокат Антоненко о компенсации
Антоненко отпустили под домашний арест. Фото: "Українська правда"

Адвокаты фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, вероятно, будут подавать иск о выплате компенсации за пребывание музыканта в СИЗО, если его оправдают.

Об этом сообщил адвокат Антоненко Дмитрий Круговой, комментируя слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи передает "Суспільне".

"Есть соответствующий закон. В случае, если Андрея Антоненко оправдают, только после этого есть возможность за незаконное лишение свободы претендовать на компенсацию. Но еще рано об этом говорить, так как у нас есть только изменение меры пресечения. Размер компенсации определен законом. То есть это и сумма, которую он мог бы заработать за все это время ", - сказал адвокат.

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Он отметил, что об этом пока рано говорить, потому что неизвестно, "через сколько лет" может быть вынесен оправдательный приговор.

"Конечно мы верим, что Андрея оправдают. После этого у нас будут основания для того, чтобы подать соответствующее заявление в суд", - добавил Круговой.

20 июля 2016-го около 7:45 произошел взрыв в автомобиле на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет. 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест.

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