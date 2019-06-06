"Это путь к капитуляции" - в Раде предупредили Зеленского относительно Донбасса

Зеленский вернул Кучму в Минский процесс. Фото: president.gov.ua

Предложения о перемирии на Донбассе приведут к капитуляции Украины перед Россией. Президент Владимир Зеленский должен изменить свою позицию.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание.

"Тревожная информация о том, что президент Украины дал поручение объявить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь на атаки российского агрессора. Мы только сегодня имеем одного убитого украинского воина и 12 раненых. Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу.

Хочу сообщить президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, а к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед российским агрессором... Президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам", - сказал Парубий.

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Экс-президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.