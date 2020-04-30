Это надо у Зеленского спрашивать - глава "Слуги народа" о назначении Саакашвили

Ранее Саакашвили заявлял о должности вице-премьера в правительстве. Фото: Reuters

Сегодня вопрос о назначении Михеила Саакашвили в органы власти на повестке дня Верховной Рады не стоит.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" и заместитель главы фракции политсилы Александр Корниенко в четверг перед заседанием парламента.

"Не вижу в повестке дня кадровых вопросов сегодня. Не вижу представления от премьер-министра. То есть о его (Саакашвили. - Gazeta.ua) назначении сейчас в Верховной Раде на сегодняшний день нет такой информации.

Что касается других должностей - это компетенция и ответственность тех органов, которые его приглашают. Это либо Офис президента, либо президент. Или если он может быть в Кабмине и не назначенным, а советником. Это надо у них спрашивать.

Если у них такие планы есть, они ими обязательно с нами поделятся", - сказал Корниенко.

Касательно "антиколомойского" законопроекта

Глава СН рассказал о рассмотрении по специальной процедуре законопроекта о банках, который называют антиколомойским.

"Сегодня она (специальная процедура. - Gazeta.ua) не может быть применена. Голосованием мы ее запускаем, открываем. В течение 2 рабочих дней каждая фракция по 5 поправок должна дать. И тогда на следующем заседании будем эти правки рассматривать и голосовать уже закон в целом.

Найдется ли сегодня поддержка на открытие этой спецпроцедуры? Наши депутаты, подавляющее большинство, готовы были поддержать. Думаю, есть поддержка из других фракций", - рассказал нардеп.

Законопроект парламент рассмотрит не раньше 8 мая, сказал Корниенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента. Саакашвили приходил в конгрессно-выставочный центр "Парковый", чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа".