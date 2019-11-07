"Это какой-то трэш" - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 369
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 783
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1881
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4995
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1638
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5418
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6723
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 990
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1044
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 13:43

"Это какой-то трэш" - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье

  Комментировать
&quot;Это какой-то трэш&quot; - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье
Мост строят 15 лет, ужасается премьер. Фото: @PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Запорожье и ужаснулся от моста-долгостроя.

"Город с большим потенциалом, но заброшенное неэффективным менеджментом. За примерами далеко ходить не надо.

Сегодня я был на запорожском мосте. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004-м! 15 лет(!!!). И не построили.

За это время в Украине изменилось 5 президентов, состоялось 2 революции.

Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн", - написал глава правительства в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский раздал чиновникам задания до конца 2020-го

"Мы в эти игры играть не будем! На примере трассы Запорожье - Мариуполь наша команда показала, что качественно и быстро строить реально! Это точно в наших силах.

С этим мостом будет так же. Летом здесь уже был президент Владимир Зеленский.

После этой поездки мы нашли 30 млн грн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию", - продолжил премьер.

Гончарук пообещал построить весь мост через 2-3 года.

"Качество работ и сроки будут контролироваться жестко. Этот объект под моей личным руководством!" - заявил глава правительства.

Одни из главных вопросов проекта государственного бюджета на 2020 год - зарплаты учителям и лекарства. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на презентации проекта сметы страны ко второму чтению.

Дефицит бюджета составит 2% ВВП. Минимальная зарплата - 4723 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Это какой-то трэш" - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 19314
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13275
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12177
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
5
 Просмотров: 10584
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет
Правительство ожидает дешевого доллара: какой курс заложили в бюджет Просмотров: 9288
Политика
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко
Боевики в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях - Порошенко 1 Просмотров: 279
Волкер намекал команде Зеленского, чтобы не преследовали Порошенко
Волкер намекал команде Зеленского, чтобы не преследовали Порошенко Просмотров: 297
Партия ЕС обвинила власть в построении в Украине режима путинского типа
Партия ЕС обвинила власть в построении в Украине режима путинского типа Просмотров: 324
Заработала судебная реформа от Зеленского
Заработала судебная реформа от Зеленского Просмотров: 1467
Кулеба заявил об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС
Кулеба заявил об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС Просмотров: 288
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 13523
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua