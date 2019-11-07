"Это какой-то трэш" - премьер Гончарук от увиденного в Запорожье

Мост строят 15 лет, ужасается премьер. Фото: @PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Запорожье и ужаснулся от моста-долгостроя.

"Город с большим потенциалом, но заброшенное неэффективным менеджментом. За примерами далеко ходить не надо.

Сегодня я был на запорожском мосте. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004-м! 15 лет(!!!). И не построили.

За это время в Украине изменилось 5 президентов, состоялось 2 революции.

Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла с 5 до 16,2 млрд грн", - написал глава правительства в Facebook.

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"Мы в эти игры играть не будем! На примере трассы Запорожье - Мариуполь наша команда показала, что качественно и быстро строить реально! Это точно в наших силах.

С этим мостом будет так же. Летом здесь уже был президент Владимир Зеленский.

После этой поездки мы нашли 30 млн грн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию", - продолжил премьер.

Гончарук пообещал построить весь мост через 2-3 года.

"Качество работ и сроки будут контролироваться жестко. Этот объект под моей личным руководством!" - заявил глава правительства.

Одни из главных вопросов проекта государственного бюджета на 2020 год - зарплаты учителям и лекарства. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на презентации проекта сметы страны ко второму чтению. Дефицит бюджета составит 2% ВВП. Минимальная зарплата - 4723 грн.