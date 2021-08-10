"Это издевательство" - к заместителю мэра пришли с обысками

К заместителю мэра Николаева пришли с обысками. Фото: ua-energy.org

Сегодня следователи Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к заместителю мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева.

"Это уже второй визит за последние полгода. В прошлый раз обыск продолжался 11 часов. Проверяли все: от коробок с обувью до пыли под шкафами. На этот раз пришли во второй день официального отпуска Сергея Николаевича", - сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что речь опять идет о деле реконструкции пл. Соборной. Еще в прошлый раз из-за этого обыски провели у проектировщика, подрядчика, субподрядчиков, департаменте ЖКХ и в отделе технадзора. И, как утверждает мэр, ничего противозаконного не нашли.

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"Что значит сегодняшний обыск? Оцениваю такие действия как надругательство над человеческим достоинством и семьей Сергея Николаевича", - заявил Сенкевич.

Центральный районный суд Николаева оправдал бывшего первого замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука. Его обвиняли в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Ранее силовики обнаружили в его доме сеть тоннелей и сейфы с золотом в них. Следствие утверждает, что Романчук, будучи первым заместителем главы ОГА, предлагал руководителю ООО повлиять на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании спецразрешений на разработку промышленного месторождения известняка за взятку. Экс-чиновник вину отрицает.