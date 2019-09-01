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воскресенье, 01 сентября 2019 01:34

"Это будет очень громкая история". У Зеленского есть вопросы к партии Медведчука

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&quot;Это будет очень громкая история&quot;. У Зеленского есть вопросы к партии Медведчука
Зеленский хочет разобраться с партией Медведчука. Фото: Цензор

"Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука финансируется из-за рубежа.

"Там есть еще большие вопрос, его ли партия, или там временное объединение и кто они такие", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью "1+1".

Зеленский добавил, что "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.

"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - пообещал президент.

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Напомним, на первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

После этого заявления ГПУ открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм Медведчука.

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