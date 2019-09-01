"Это будет очень громкая история". У Зеленского есть вопросы к партии Медведчука

Зеленский хочет разобраться с партией Медведчука. Фото: Цензор

"Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука финансируется из-за рубежа.

"Там есть еще большие вопрос, его ли партия, или там временное объединение и кто они такие", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью "1+1".

Зеленский добавил, что "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.

"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - пообещал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Пророссийский Медведчук не будет иметь никаких монополий

Напомним, на первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины. После этого заявления ГПУ открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм Медведчука.