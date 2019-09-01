"Это будет очень громкая история". У Зеленского есть вопросы к партии Медведчука

"Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука финансируется из-за рубежа.
"Там есть еще большие вопрос, его ли партия, или там временное объединение и кто они такие", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью "1+1".
Зеленский добавил, что "есть большой вопрос", откуда у этой политсилы деньги на финансирование своей деятельности, в частности на финансирование телеканалов.
"У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - пообещал президент.
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Напомним, на первом съезде ОПЗЖ Медведчук заявлял о необходимости создать "автономный регион Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
После этого заявления ГПУ открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм Медведчука.
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