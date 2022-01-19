"Эта ситуация полезна только Путину" - нардеп о деле Порошенко

Владимир Вятрович не знает, какое решение сегодня будет принято судьей по делу Порошенко. ФОТО: Лилия МИЦКО

Никто не знает, какое решение сегодня вынесут по делу Петра Порошенко. Даже сам судья.

Если бы он руководствовался законом, то принял бы решение еще в понедельник, и в нем бы не говорилось о задержании пятого президента, потому что для этого нет оснований, заявил в комментарии Gazeta.ua нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Судья находится под давлением Банковой. В то же время у него есть страх нарушить закон, потому что он и под наблюдением украинской и мировой общественности. Вот то, что мешает ему принять решение. У самого же Петра Алексеевича и его соратников настроение боевое. Мы готовы к любому решению и будем бороться за то, чтобы Украина не скатилась к авторитаризму. Потому что это станет началом конца ее независимости", - заявил Вятрович.

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Сложившаяся ситуация с делом Петра Порошенко полезна только президенту России Владимиру Путину, добавил нардеп.

"То, что сейчас происходит, не приносит никакой пользы президенту Зеленскому. Такими вещами он ослабляет и раскалывает страну в то время, когда нам нужно объединяться, чтобы сопротивляться внешней агрессии", - сказал Владимир Вятрович.

Пятый президент подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований. 6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение, внесли в базу сайта "Миротворец". В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".