Эстония публично вступилась за Украину

Президентка Эстонии Керсти Кальюлайд вспомнила Украины в своей речи. Фото: Justin Lane/Pool via REUTERS

Эстония заступилась за Украину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также заверила в полной поддержке.

"Нельзя забывать о оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", - заявила президенткой Эстонии Керсти Кальюлайд в речи, передает Укринформ.

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По ее убеждению, безопасность - неделима, поэтому безопасность Украины является и их безопасностью.

"Как избран член Совета безопасности ООН мы продолжаем поддерживать в ее повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - отметила президентка.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку международного сообщества в освобождении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще около 450 незаконно удержанных украинцев. Во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН он процитировал на русском языке слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году. В цитате речь шла о том, что силовая политика может привести к тому, что не останется никаких правил ... будет меньше демократии и свободы.