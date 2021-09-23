Зеленский об оккупации Крыма: "Вместо фауны и флоры там флот и солдаты"

Зеленский в Генассамблее ООН говорил об оккупации Крыма. Фото: Reuters

Крым нуждается в помощи Оранизация Объединенных наций.

"И Ялта и Крым восьмой год оккупированы. Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совбеза ООН?...", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах в рамках 76-ой Генеральной ассамблеи ООН.

В 1945 году в Крыму состоялась Ялтинская конференция, где было решено провести первую конференцию по созданию ООН, напомнил он.

Крым требует внимания ООН еще и в контексте экологической ситуации на полуострове.

"С уникальной природы сделали военную базу, вместо фауны и флоры там флот и солдаты, а в душах крымчан противоположная миру проблема - не глобальное потепление, а глобальное опустошение", - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский вспомнил о выборах в Госдуму РФ на территории Крыма и выдачу российских паспортов.

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"Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины паспортов другого государства. Что это как не доказательство международного преступления? Что это как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?", - сказал он.

Россия сама об этом официально заявила и заставила граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"И если ООН на это действенно и мощно не отреагирует, что это как не доказательство того, что оживлять ООН поздно? И я верю наоборот, не поздно", - добавил Зеленский.

"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там Украинская массово выдавали российские паспорта. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против всех организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях будут введены санкции. В частности, это касается членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов и наблюдателей.