"Есть реальная дыра" - у Bellingcat назвали проблему с которой столкнулись оккупанты

Христо Грозев заявил, что проблемы в России с снабжением войск только растут. Фото: ukrinform.ua

У российских оккупантов есть большие проблемы с доставкой топлива, ракет и амуниции в Украину. Проблемы с логистикой будут расти.

Об этом рассказал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat в эфире единственного телемарафона.

"Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в поставках", – заверил Грозев.

Кроме этого, журналист утверждает, что "дыры" будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно. Самая слабая сторона русской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видно наглядно.

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"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", - подчеркнул Грозев.

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции поджег военкомат. Мужчина раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна постройки коктейли Молотова.