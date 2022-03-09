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среда, 09 марта 2022 04:13

Спецтема: Война России против Украины

"Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит" - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине

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&quot;Пусть эти пид*расы знают, что народ их ненавидит&quot; - россиянин поджег военкомат, чтобы не воевать в Украине
В России мужчина раскрасил ворота военкомата в сине-желтые цвета и поджег здание. Фото: Скриншот с видео

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции поджег военкомат.

Мужчина раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна постройки коктейли Молотова. Об этом сообщают в Telegram-канале Nexta Live.

Этим поступком молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут отправить на войну в Украину.

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"Считаю, что это нужно распространить. Украинцы будут знать, что в России за них дерутся, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать более решительно. И это должно еще сильнее сломать дух российской армии и правительства. Пусть эти пид*расы знают, что собственный народ их ненавидит и будет гасить. У них вскоре земля начнет гореть под ногами, ад ждет и дома", - отметил мятежник в анонимном сообщении.

Населённые пункты, над которыми Украина теряет контроль в результате наступления российских оккупантов, превращаются в тотальный террор.

Село Ворожба Лебединского района: выводят людей на улицу из домов и поджигают дома, заставляют людей смотреть, как горят их дома.

Город Тростянец полностью оккупирован. Там, где они появляются, грабят, забирают пищу, убивают людей, жгут дома и совершают тотальный террор.

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