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Спецтема: Война России против Украины

"Поджигают дома и заставляют на это смотреть" - оккупанты устроили тотальный террор в Сумской области

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&quot;Поджигают дома и заставляют на это смотреть&quot; - оккупанты устроили тотальный террор в Сумской области
Как оккупанты терроризируют население в подконтрольных населенным пунктам. Фото: Andrey Mozgovoy/via REUTERS

Населённые пункты, над которыми Украина теряет контроль в результате наступления российских оккупантов, превращаются в тотальный террор.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире Радио НВ.

"Если они занимают какой-то город или село, то этот (населенный пункт - Gazeta.ua) превращается в территорию ада. Например, село Ворожба Лебединского района: выводят людей на улицу из домов и поджигают дома, заставляют людей смотреть, как горят их дома.

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Расстреливают мирных жителей. Город Тростянец полностью оккупирован. Там, где они появляются, грабят, забирают еду, убивают людей, поджигают дома и совершают тотальный террор. Это не отражает у украинцев и сумчан желание воевать против врага. С каждым погибшим, с каждым квадратным метром уничтоженной земли, мы становимся злее, мотивированнее бить врага и сделать так, чтобы была победа.

Россия превратилась в территорию нон-грата в мире; стала резервацией, в которой проживают изверги. Мы считаем, что даже простые россияне, не выходящие на улицы, не сопротивляющиеся войне, которые своими налогами сегодня убивают нас, навеки мы их не будем принимать как людей, как нацию", — заявил Живицкий.

Оккупанты пытаются прорваться через Житомирскую трассу в сторону Ясногородки и Белогородки на Киевщине.

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