"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе

Оккупанты пытаются прорваться через Житомирскую трассу в сторону Ясногородки и Белогородки на Киевщине.
Об этом сообщает нардеп Виктория Сюмар.
"О хорошем в Киевской области. Оккупанты пытаются прорваться из Ирпеня дальше Житомирской трассы на Ясногородке и Белогородке. Так вот в Ясногородке наши накрыли их так, что теперь там полно их трупов. Отбросили снова за Житомирскую. Также провалилась и попытка прорыва в Киев через Пущу -Водицу", - сообщила Сюмар.
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Оккупанты пытают персонал Запорожской атомной электростанции. Их заставили записать обращение, которое агрессор намерен использовать в пропагандистских целях.
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