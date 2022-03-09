"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе

Оккупанты пытаются прорваться через Житомирскую трассу в сторону Ясногородки и Белогородки на Киевщине.

Об этом сообщает нардеп Виктория Сюмар.

"О хорошем в Киевской области. Оккупанты пытаются прорваться из Ирпеня дальше Житомирской трассы на Ясногородке и Белогородке. Так вот в Ясногородке наши накрыли их так, что теперь там полно их трупов. Отбросили снова за Житомирскую. Также провалилась и попытка прорыва в Киев через Пущу -Водицу", - сообщила Сюмар.

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Автор: t.me/Tsaplienko Оккупанты пытаются прорваться через Житомирскую трассу в сторону Ясногородки и Белогородки