Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС - министр

На ЗАЭС сейчас находятся около 500 оккупантов. ФОТО: inform.zp.ua

Оккупанты пытают персонал Запорожской атомной электростанции.

Их заставили записать обращение, которое агрессор намерен использовать в пропагандистских целях, написал в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко.

"Пропагандистская машина России создаст очередной фейк, который будет демонстрировать своим гражданам и международному сообществу для оправдания собственных преступлений", - говорится в сообщении.

На территории АЭС сейчас находятся около 500 российских солдат и десятки единиц тяжелой техники, добавил чиновник.

"Работники станции физически и психологически истощены. Мы призываем наших международных партнеров принять все меры для того, чтобы запретить ведение боевых действий вокруг атомных станций, вывести оккупационные войска из захваченных атомных объектов и закрыть небо над Украиной. Авария на атомных станциях в результате применения россиянами оружия приведет к катастрофе общеевропейского масштаба", – добавил Галущенко.

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