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вторник, 18 мая 2021 12:13

"Есть поддержка господина Ляшко" - председатель партии "Слуга народа"

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&quot;Есть поддержка господина Ляшко&quot; - председатель партии &quot;Слуга народа&quot;
Виктор Ляшко работает главным санитарным врачом с марта прошлого года. Фото: Facebook.com/viktor.liashko

Во фракции "Слуга народа" поддерживают кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения. Об этом в кулуарах сказал народный депутат, председатель партии "СН" Александр Корниенко.

На вопрос: "Какая поддержка господина Ляшко в вашей фракции?" Корниенко ответил:

"Есть поддержка господина Ляшко. Мы сейчас подводим цифры. Сегодня вечером или максимум завтра утром предоставить это представление премьер-министру. Который дальше его направит спикеру Верховной Рады".

"Цифра должна быть не менее 172 депутатов. 70% нашей могучей фракции", - сказал Корниенко о голосах во фракции.

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Другие кандидатуры пока не рассматриваются, заявил "слуга народа".

"Сконцентрируемся, чтобы послезавтра это голосование было результативным... Будет полноценный глава Минздрава. Господин Виктор встретится за сегодня, завтра и четверг с депутатами, комитетом, представителями других фракций. Думаю, что будет поддержка", - сказал Корниенко.

На прошлой неделе в Верховную Раду поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Он руководит Минздравом с марта прошлого года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причиной является неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

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