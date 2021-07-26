"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

"Зеленский отметил, что с Литвиненко работал несколько лет в СНБО. Это может свидетельствовать, что он лоялен к президенту", говорит Олег Жданов. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Александра Литвиненко за его связи с Великобританией и лояльность к команде главы государства. Об этом Gazeta.ua рассказал Олег Жданов, военный эксперт, сотрудник оперативного управления Генштаба (2003-2006).

"Зеленский отметил, что с Литвиненко работал несколько лет в СНБО. Это может свидетельствовать, что он лоялен к президенту. Понимает политику Зеленского. Президент доверяет Литвиненко. Сложно сказать, как Литвиненко будет действовать на должности. Мы не знаем планов команды Зеленского. Неизвестно, куда движется страна", – говорит Жданов.

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"Первая версия, почему президент уволил Кондратюка, возглавлявшего Службу внешней разведки с 5 июня 2020 года – он причастен к скандалу о похищении судьи Николая Чауса (генпрокурор Молдовы заявил, что украинские спецслужбы вывезли Чауса в Украину. – Gazeta.ua)", – говорит эксперт.

Вторая версия – эта ситуация просто повод снять Кондратюка, отмечает Жданов. Добавляет: "Литвиненко более лоялен к Великобритании. Учился в Королевском колледже оборонных наук в Лондоне (в 2012-2013 годах. – Gazeta.ua). Эта страна занимает не последнюю позицию в формировании внешней и внутренней политики. Денис Монастыриский, которого назначили главой МВД, тоже учился в Британии".

23 июля президент Владимир Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Уволил с должности Валерия Кондратюка. Кондратюк возглавлял Службы внешней разведки с 5 июня 2020 года. Причины увольнения Зеленский не указал. Кондратюк в 2014-2015 годах был начальником департамента контрразведки СБУ. С 2015 по 2016-й – начальник Главного управления разведки минобороны. Во времена президентства Петра Порошенко был заместителем главы Администрации президента (2016-2019). Литвиненко с 2014 до 2019 был заместителем секретаря СНБО. С 2019 до 2021 года – директор Национального института стратегических исследований.