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Спецтема: Напад Росії на Україну

Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты

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Есть чем бомбить: Украине прислали мощные ракеты
Авиации Воздушных Сил ВСУ получили ракеты от западных партнеров. Фото: opk.com.ua

Украина получила от западных партнеров большую партию ракет класса "воздух-воздух".

Они уже под крыльями украинских истребителей. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"У нас хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит", - говорится в сообщении.

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Ракета "воздух-воздух" — управляемая авиационная ракета, предназначенная для поражения летательных аппаратов противника в воздушном бою.

Страны мира готовы помогать Украине бороться против российской агрессии – деньгами, поставками оружия, санкциями. Кто как предлагает нашей стране помощь – Gazeta.ua собрала последнюю информацию.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину.

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