ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова

Друзенко объяснил решение Европейского суда о российском контроль в Крыму. Фото: газета "День"

Решение Европейского суда по правам человека не является сдвигом в крымском тупике, заметил в комментарии Gazeta.ua юрист, конституционалист Геннадий Друзенко. В заключении суда по иску Украины против России говорится, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.

"Такое решение дает моральную сатисфакцию Украине. Новых фактов не установлено. Международное сообщество и так признает аннексию Крымского полуострова, оккупацию, и даты установлены те же. Серьезных юридических последствий для России это решение не будет иметь. Еще несколько лет назад там предостереглись от выполнения решений ЕСПЧ внесением изменений в Конституцию. Если Конституционный суд РФ признает это решение противоречащим Конституции, то его можно просто игнорировать. Даже на сантиметр это не приближает возвращение Крыма. Не стоит рассчитывать пока и на морально-финансовую компенсацию", - объяснил Друзенко.

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"Только РФ в настоящее время не признает аннексии. Даже Беларусь, которая является для них союзным государством, нигде не заявляла о конституционности присоединения Крыма.

Такой вывод является промежуточным и не закладывает прецедентов на будущее. Признают по сути, например, через год, что там нарушают права человека. Поможет ли это крымским татарам? Возможно, единицам".

"Решение ЕСПЧ - мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым - это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления", - написал Денис Малюська.