Если жена председателя СБУ имеет российский паспорт - это угроза нацбезопасности - секретарь СНБО

Иван Баканов с женой Оксаной.

Если у жены председателя СБУ Ивана Баканова Оксаны есть российский паспорт, это может быть угрозой для нацбезопасности Украины. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Lb.ua

Вопрос: "Российское гражданство членов семьи государственного служащего является угрозой для национальной безопасности?"

Ответ Данилова: "Я считаю, что есть"

На вопрос, что жена председателя СБУ имеет российский паспорт, секретарь СНБО ответил: "Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так".

В июне 2019 Иван Баканов заявлял, что его жена имеет гражданство России.

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в вуз на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ.

С 1998 года он живет и работает в Украине с видом на жительство в нашей стране, находится в процессе оформления украинского гражданства. Оксана не посещала территорию Российской Федерации с 2013 года", - сообщал он.

Верховная Рада утвердила Ивана Баканова на посту председателя СБУ в августе 2019 года. Он является другом с детства президента Владимира Зеленского. Был руководителем ООО "Студия "Квартал-95". Возглавлял партию "Слуга народа", руководил избирательным штабом Зеленского.