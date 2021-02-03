"Если Зеленский закроет гадюшники Медведчука, то заслужит уважение" - сети

О введении санкций против прокремлевских телеканалов президент сообщил во вторник.

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа с ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Пользователи сети Facebook одобрительно оценивают такое решение.

Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

"Если Зеленский закроет гадюшники Медведчука, то заслужит мое уважение. И определенный плюсик в истории"

Виктор Таран, политолог

"И к хороших новостях. СНБО ввела персональные санкции против Тараса Козака (правой руки Медведчука). Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZiK.

Это значит, что с завтрашнего дня эти каналы исчезнут с телепространства страны.

Зеленский бросил вызов даже не Медведчуку и ОПЗЖ. Это вызов Путину и "русскому миру". Не знаю причин этого шага - могу лишь догадываться. Но точно в этом решении поддерживаю Зеленского. Ну и готовимся к серьезным обострениям между Украиной и Россией. В первую очередь на востоке.

Кажется Байден пояснил Зеленскому почему мы не в НАТО"

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Эльдар Сарахман, журналист

"Завтра работники каналов помоек побегут на Майдан кричать о наступлении на свободу слова"

Сергей Иванов, блогер

"Ого.

Только что СНБО ввела персональные санкции в отношении медведчуковского зицпредседателя Козака, номинального держателя пророссийского телепула, а также ряда записанных на него компаний, владеющих 112, NewsOne и ZiK. Санкции будут продолжаться 5 лет.

Такую оплеуху Медведчук здесь еще не получал. Представил, как сейчас Оксана Марченко бежит за огнетушителем, чтобы потушить горящее филе своего благоверного.

Важный нюанс: за введение санкций выступили все члены СНБО, кроме спикера Разумкова, который был против. Оно и неудивительно: павлины - птицы красивые, но не очень смелые"

Роман Скрыпин, журналист

"Да, шо у нас тут осталось на десерт? "Интер", "Наш" и 8% Ксюши Марченко в "1+1"

Проект "Рагу.лі"

Юрий Бутусов, журналист

"Это просто бомба. Зеленский впервые нанес мощнейший удар по российской пропаганде и влиянию Путина в Украине"

Сергей Руденко, публицист

"Санкционная ночь в студии ZIK. Годами разрушать информационное поле, разжигать вражду в государстве, лоббировать российские интересы в Украине, а потом рыдать и жаловаться на отсутствие журналистской солидарности"

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Богдан Кутепов, журналист

"О какой солидарности может идти речь? Солидарность с кем?! Они никогда не были журналистами. Они медведчуковские потаскухи!"

Денис Бигус, журналист

"Такое ощущение, что Зеленскому таки объяснили "Почему мы не в НАТО?"

Обновляется.