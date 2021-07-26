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понедельник, 26 июля 2021 20:23

Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе

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Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Владимир Горбач: "Следует подробно объяснить, что именно должна делать Крымская платформа и как наши партнеры могут в этом помочь". Фото: Радио Свобода

Отказ американского лидера Джо Байдена от участия в Крымской платформе не означает, что США теряют интерес к Украине. Если результаты августовского саммита будут плодотворными – США поддержат Крымскую платформу. Главное – донести до западных партнеров, что из себя представляет эта инициатива.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным вопросам Владимир Горбач.

"Украина совсем не исчезает с повестки дня США, – говорит он. – Никто особо и не надеялся, что Байден лично приедет на саммит. За полгода он совершил всего один визит за пределы Соединенных Штатов. На саммите будет присутствовать представитель администрации США высокого ранга, и это нормально. А отсутствие Байдена вовсе не означает какого-то неуважения к крымскому вопросу со стороны США".

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Если мы сможем удачно презентовать эту инициативу, показать, что она действительно чего-то стоит – тогда американцы ее поддержат. Если все ограничится разговорами – тогда поддержки не будет, отмечает международник.

"Многие из наших западных партнеров до сих пор спрашивает: "А что такое Крымская платформа?" Они не могут понять, о каких инициативах говорится, что именно надо делать. Все соглашаются, что надо поднимать вопрос Крыма, но нужно решить, как именно это делать. Поэтому следует подробно объяснить, что именно должна делать Крымская платформа и как наши партнеры могут в этом помочь".

Нужно все время напоминать, что проблема Крыма есть, но в то же время понимать, что эффективных быстрых путей его возвращения не существует, отмечает Владимир Горбач.

"Но это не значит, что надо опускать руки. Штаты могут нас поддерживать, напоминая о своем непризнании оккупации Крыма и продолжая санкции, введенные сразу после аннексии. Главное – напоминать на различных международных саммитах о крымской проблеме, что она есть и она не решена", – заявляет он.

Президент США Джозеф Байден, несмотря на личное приглашение Владимира Зеленского, отказался принять участие в киевском саммите Крымской платформы. Вместо американского лидера на саммите будет присутствовать член правительства США.

23 августа, накануне 30-й годовщины Независимости Украины, в Киеве состоится учредительный саммит Крымской платформы. В нем примут участие представители около 30 стран. Главным вопросом Крымской платформы будет деоккупация Крыма и возвращения его в состав Украины.

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