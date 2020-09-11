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Если убрать коррупцию, бюджета Киева хватит и на мосты, и на больницы - Верещук

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Если убрать коррупцию, бюджета Киева хватит и на мосты, и на больницы - Верещук
Кандидат на пост мэра Киева Ирина Верещук: "Если бюджет столицы не разворовывать, то его хватит и на новые мосты и дороги, и на достройку второй очереди Центра инфекционных заболеваний на территории Александровской больницы"

В эфире ток-шоу "Право на владу" телеканала 1+1 кандидат на должность мэра столицы Ирина Верещук напомнила, что бюджет Киева составляет 58 млрд грн и его можно использовать гораздо эффективнее.

"Если мы сможем сделать так, чтобы там не было коррупции, поверьте, этого будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень комфорта, жизни и безопасности киевлян. Я абсолютно убеждена, что Киев - это столица всех украинцев. И киевлян, которые здесь родились и киевлян, которые сюда приехали за украинской мечтой. Приехали сюда жить, тяжело работать и получать", - подчеркнула народный депутат.

Политик уверена, что если бюджет столицы не разворовывать, то его хватит и на новые мосты и дороги, и на достройку второй очереди Центра инфекционных заболеваний на территории Александровской больницы, которое несмотря на пандемию COVID-19 действующая городская власть "поставила на паузу".

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