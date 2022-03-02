"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк

Историк Сергей Шумило: "Путин и его окружение считают, что украинцы – тоже россияне, но испорчены. Будто поражены западными влияниями, поэтому нас надо освободить". Фото: Тарас Подолян

В путинской идеологии ключевое значение придается Киеву – как политическое, так и сакральное. Без него не может создать империю, претендовать на преемственность Киевской Руси. Ограничивается наследием Золотой Орды. Поэтому для Кремля столь важно любой ценой захватить украинскую столицу. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал Сергей Шумило. Он – кандидат исторических наук, доктор теологии, директор Международного института афонского наследия.

Почему Путин пошел на полномасштабное вторжение?

- Оценивать его действия по критериям психически и духовно здорового человека – неправильно. Путин имеет серьезные психические расстройства, параноидальные фобии. Живёт в плену своих мифов, воспитанных еще в советские времена. Учился в Ленинградском университете, там был завербован в КГБ, там же поступил в КПСС, затем учился в высшей школе КГБ. До сих пор гордится, что сохраняет свой партбилет члена КПСС, откуда никогда не выходил. У него сформировано сознание и ментальность на основе советских схем, стереотипов и мифов, которые им втолковывали. И сейчас, когда ему почти 70 лет, этот пожилой человек с конкретными признаками параной и маразматичности, не может избавиться от этих стереотипов. Являясь офицером КГБ, он болезненно пережил распад Советского Союза. Для представителей этой репрессивной системы это была трагедия. Человек с каждым годом, старея и впадая в параноидальные комплексы, начинает выплескивать их наружу, в конкретных действиях. Очевидно, что чем дальше, тем больше на старости лет это переживание распада СССР для него становится величайшим воспоминанием, которое не дает покоя.

То есть, все это последствия коммунистической идеологии?

– Не совсем так. После распада коммунистической системы они начали заполнять вакуум имперской идеологией и создавать гибрид. Такое извращенное сочетание советских и имперских нарративов. Так что получился неосоветский империализм или имперский совок. Для нормального человека это несовместимые вещи, когда рядом стоят портреты расстрелянного большевиками Николая II и одного из его палачей Сталина. Но в мозгах Путина и его окружения это воспринимается нормально. Эта гибридность сознания, суррогатность сочетает болезненные идеи, которые последние 30 лет внушали в голову жителям России. Они считают, что никакой Украины не было, что украинцев постоянно кто-то "придумывает" и что есть только "один народ".

Люди, хоть немного ориентирующиеся в истории, знают, как Ленин оккупировал Украину и уничтожил украинскую государственность

В это верят простые россияне?

– Когда Путин заявляет, что Украину придумал Ленин, с исторической и логической точек зрения – маразм и невежество. До недавнего времени нам было бы смешно это слышать. Но в России люди в это верят. Так же и сам Путин. Надо понять: почему? Не забывайте, его представления и стереотипы формировались в компартийных, КГБ-институциях. Какую историю они учили в те времена? Это курс истории КПСС и СССР, научный коммунизм. Это основные предметы, на которых можно было сделать карьеру по партийной или КГБ. Судя по всему, Путин еще тогда в этих дисциплинах проявил свою успеваемость и сейчас представил, как "великий историк". Хотя лично никогда даже с архивами не работал. На самом деле люди, хоть немного ориентирующиеся в истории, знают, как Ленин оккупировал Украину и уничтожил украинскую государственность.

Только мирное население в Киеве было расстреляно от трех до пяти тысяч. Преимущественно это была интеллигенция и офицеры

– В феврале 1918 года русско-большевистские войска Муравьева наступали из России через Черниговщину, убивая, насилуя, уничтожая все на своем пути. Когда ворвались в украинскую столицу - Киев, то на три дня город был отдан на полное разграбление захватчикам. Это как раз и есть ордынский принцип. Ленинская орда за эти три дня превратила город в ад, что удостоверяют архивные источники. По разным подсчетам, только мирного население в Киеве было расстреляно от трех до пяти тысяч. В основном это была интеллигенция и офицеры. Расстреливали только за то, что прохожие разговаривали по-украински. Весь город был закидан трупами. По логике Путина, так Ленин "придумал" Украину, когда топил ее в крови? Общеизвестно, что УССР он согласился создать только потому, что народ и дальше оказывал отчаянное сопротивление, жертвенно борясь за независимость Украины. И вот, чтобы остановить это сопротивление, они решили пойти на уступки и подмены, когда на оккупированной территории вместо УНР формально провозгласили УССР. Это делалось с одной целью – ослабить освободительную борьбу украинцев за свою независимость. Мол, смотрите, большевики тоже не против Украинской Республики, чем многих тогда и подкупили. А что это была фейковая республика, то это многим стало понятно только потом. Вообще, подмена сути, смыслов и ценностей – это постоянная тактика России, чтобы ввести людей в заблуждение.

Когда уже подмяли под себя Беларусь, пошли на полномасштабную войну, поскольку только на восточной границе не имели бы успеха

Какие дальнейшие планы Путина по отношению к Украине?

-В его сознании нет места Украине и украинцам. Путин и его окружение считают, что мы тоже россияне, но испорчены. Будто поражены западными влияниями, поэтому нас надо освободить. Любые демократические преобразования в нашем государстве – это все, по мнению Путина, являются проявлениями заговора против России, так называемой "антироссии". Поэтому когда состоялся Майдан, они очень испугались и пошли в наступление на Крым и Донбасс. Но тогда они не были готовы к полномасштабному вторжению. Сегодня, когда уже подмяли под себя Беларусь, пошли на полномасштабную войну, поскольку только на восточной границе не имели бы успеха.

Что касается планов по Украине, то ярким примером являются заявления так называемого генерал-лейтенанта службы внешней разведки РФ, экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова. Непосредственно он не один год участвовал в разработках стратегии нападения России на Украину.

Из-за его параноидальных идей хочет развернуть историю в обратном направлении, осуществить так называемую "перезагрузку" мировой системы

Что это за стратегия?

- Пытается нас запугивать, угрожает расправами. Заявляет, что будут уничтожать всех, кого считают "националистами" и "бандеровцами". Что Украины больше не будет. Путин объявил, что хочет восстановить Советский Союз. Но у него ежедневно возникают новые грезы. Поэтому это может относиться к границам не только бывшего Советского Союза, но и границ Российской империи до 1917 года. То есть это уже Польша, Финляндия, Балтийские страны. Через его параноидальные идеи хочет развернуть историю в обратном направлении, осуществить так называемую "перезагрузку" мировой системы. Если его не остановит мир, будет идти по орде дальше. Если удастся захватить Киев, на нем не остановятся и могут дойти до Варшавы. В украинской государственности рашисты видят самое большое зло. Во-первых, они сами себе придумывают фейковые "угрозы" и "врагов", с которыми потом пытаются бороться. Во-вторых, навыдумали сами себе "сакральные скрепы" и мифы, на которых пытаются построить неоимперскую идеологию. В этой их идеологии ключевое значение придается Киеву как политическое, так и сакральное. Без него они не могут сотворить империю, не могут претендовать на преемственность от Руси. Ограничиваются наследием Золотой Орды. Поэтому для них столь важно захватить нашу столицу. Решетников прямо заявил – "бандеровцы и националисты будут полностью уничтожены, а все остальные пусть убегают". При этом они не используют классическое определение термина "националист". Как и в советское время, приписывают его всем, кто выступает за украинскую культуру, язык, государственную независимость. В самой украинской идентичности они видят угрозу своему развитию и существованию. Поэтому постараются ее уничтожать. Похоже, им нужна полностью освобожденная территория, прежде всего, от украинцев и украинской идентичности. Большинство же русскоязычных украинцев планируют вывезти в Сибирь для создания там "демографической границы" с Китаем, чтобы остановить экспансию китайцев. Эти программы официально разрабатывали в РФ еще 2012–2013.

Путин исповедует сатанинские людоненавистные идеи

Чего ждать в ближайшее время?

– Очень трудно предсказать, что происходит в больной голове. Кроме медицинских симптомов психического заболевания здесь четко прослеживаются признаки духовной болезни. Эта одержимость заметна с его точки зрения и речей, как это было и у Гитлера. Но немец был честнее Путина - он создал нацистскую идеологию и открыто объявил о возвращении сатанинских культов. Что касается Путина, то он исповедует сатанинские людонавистные идеи. Пытается построить Вавилонскую башню, но прикрывается "православным христианством". Это и есть антикрест. Точнее он таким хочет стать. Под видом призрения и строительства новых помпезных храмов, изнутри разрушает христианство. Превратил религию в средство политической идеологии и кровавых войн. Происходит подмена сущности и смыслов, искажения всего. Это не православие, а духовное извращение.

Гитлера можно было исправить только одним способом – убийством. Что касается этого существа, то здесь вопрос: найдутся ли в его окружении смелые генералы, которые его остановят? Верю в нашу победу и поддержку мирового сообщества. Для нас это не просто борьба за независимость, свободу и демократию. Это еще и духовное сопротивление этому сатанизму, лицемерно замаскированному под христианство.