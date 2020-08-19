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среда, 19 августа 2020 18:01

"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад

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&quot;Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы&quot; - Фокин три года назад
Фокина назначили в украинскую делегацию в ТКГ. Фото: "Гордон"

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Витольд Фокин в марте 2017 года оправдывал оккупацию Крыма Россией.

Видео с интервью Фокина Дмитрию Гордону на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента РФ Виктором Медведчуком, опубликовал Цензор.нет.

"Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор? Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", - сказал Фокин.

Президент Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в августе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия усиливает агрессию против Украины - Горбулин

Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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