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пятница, 24 декабря 2021 15:46

Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"

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Еще три банка начали выплачивать &quot;ковидную тысячу&quot;
Виртуальную карточку оформили более 3 млн клиентов ПриватБанка. Фото: @privatbank

Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк начали выдавать по 1 тыс. грн украинцам, которые вакцинировались от коронавируса двумя дозами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня деньги начали начислять Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк. 3,6 млн украинцев открыли карты в этих финучреждениях", - написал он.

Министр призвал граждан успеть подать заявку на "єПідтримка" в "Дії" до 29 декабря, чтобы получить деньги в этом году.

По словами Федорова, 5 млн людей уже подали заявки, 6 млн открыли специальную карту, 2,4 млн получили средства.

Украинцы уже потратили по этой программе 270 млн грн.

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"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали граждане.

У вас тоже есть такая возможность. Тем более, что кинотеатры и книжные магазины предлагают разные бонусы при оплате картой "єПідтримка", - сообщил министр.

Как получить 1 тыс. грн можно посмотреть здесь:

Программу "єПідтримка" запустили 19 декабря.

Вакцинированные граждане смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства. Это касается украинцев в возрасте от 60 лет, пообещал президент Владимир Зеленский.

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Дата
24
декабря

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