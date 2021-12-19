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воскресенье, 19 декабря 2021 12:18

В Украине официально запустили проект "єПідтримка"

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В Украине официально запустили проект &quot;єПідтримка&quot;
Деньги нужно потратить за 4 месяца. Фото: diia.gov.ua

Сегодня, 19 декабря, официально начинает свою работу "поддержка" для выплат тысячи гривен за вакцинацию.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Неделю назад начал работу пилотный проект, на который зарегистрировались более 4,5 млн. украинцев.

Как получить тысячу гривен?

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". А также быть гражданином Украины старше 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря.

Средства будут храниться на счете 4 месяца. Если не успеть их потратить, то счет закроется, а тысяча гривен больше не будет доступна.

Участники пилотного проекта "єПідтримка" из выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию против Covid-19 получили уже более 500 млн грн. Вчера начислять деньги за вакцинацию начали Monobank и Альфа-банк.

1 тыс. грн сможет получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.

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19
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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