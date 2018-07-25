Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий

Из-за задержки пенсий Владимир Гройсман собрал у себя руководство Пенсионного фонда. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился до конца недели урегулировать ситуацию с задержками пенсий.

Об этом он сказал руководителям Пенсионного фонда на совещании.

"Я обеспокоен информацией из регионов, что есть задержки по пенсионным выплатам. Хочу напомнить: это ваша персональная ответственность вовремя выполнять все обязательства перед пенсионерами. Надеюсь, что это технические проблемы и вы с ними справитесь очень быстро.

У меня два вопроса. Первый: к концу недели вы должны урегулировать ситуацию и войти в нормальный график. Второй: я назначу служебное расследование и разберусь подробно, кто и почему к этому привел. Это касается и вас лично, и всех руководителей Пенсионных фондов областей. Чтобы вы понимали: еще раз хоть на день будут задержки, я вам этого не прощу", - сказал Гройсман, обращаясь к председателю правления Пенсионного фонда Алексею Зарудному.

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У Укрпочты возникли технические задержки с выплатой пенсий. Они происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины. В Укрпочте отметили, что подали предложения обновление регулируемых тарифов на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года. Компания готова выполнять свою социальную функцию и доставлять пенсии по себестоимости, но сегодняшний тариф является нерентабельным и приводит к убыточности. Последний раз его просматривали в 2004 году.