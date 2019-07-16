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вторник, 16 июля 2019 07:24

Еще одни досрочные выборы. У Зеленского сделали новое заявление

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Еще одни досрочные выборы. У Зеленского сделали новое заявление
Выборы в органы местного самоуправления могут сосоятся досрочно. Фото - daily.uz.ua

У президента Украины Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Это нужно, чтобы наиболее эффективно перезагрузить всю систему, касающуюся отношений "власть и человек", сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Будет это совершенно следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого - мы рассматриваем различные варианты. Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос изменения лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет кислым огурцом", - отметил Стефанчук во время программы "Свобода слова".

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Добавил, что задача новой команды - изменение системы власти.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

21 июля украинцы будут избирать новый состав Верховной Рады на внеочередных выборах. Народных депутатов будут избирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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