Еще одна "слуга народа" прошла полиграф

"Слуга народа" Василевская-Смаглюк прошла полиграф.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк не брала никаких взяток, но знает о таких предложениях другим людям.

Об этом сообщила председатель научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова после тестирования нардепа на полиграфе, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Сейчас я с искренним сердцем могу сказать, что исследуемое лицо ничего от нас не скрывает, денег она не брала ни разу никаких, за решение вопросов.

Единственное, что она немножко скрывает информацию о том, что подобные - это зафиксировано - предложения были. Возможно, не напрямую к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашей исследуемой известно о том, что были соответствующие предложения", - рассказала специалист.

Василевская-Смаглюк после прохождения полиграфа сообщила, что еще два нардепа дали согласие на эту процедуру.

Речь идет о нардепах от "Слуги народа" Олеге Марусяке и Анне Колесник.

Депутат также рассказала, что ее тестирование на полиграфе оплатит человек: "Это платная услуга, и он за нее заплатит согласно договора".

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Депутаты от "Слуги народа" дают показания детектору лжи из-за коррупционного скандала в партии. Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом, заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским будут известны в понедельник