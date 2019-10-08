Еще один нардеп под подозрением внес миллионный залог

Экс-нардепу Березкину инкриминируют завладение миллионами государственных средств.

Бывший нардеп Станислав Березкин, которого подозревают в завладении $20 млн государственного Ощадбанка, внес почти 15 млн грн залога.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram.

"Также он сдал загранпаспорта и будет выполнять другие обязанности", - написал журналист.

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Следствие считает экс-нардепа, который одновременно был бенефициарным владельцем компаний группы "Креатив", организатором коррупционной схемы с завладения средствами Ощадбанка.

В 2013-2015-х должностные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка, подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на $20 млн (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления) якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы группы вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

Бывший народный депутат Максим Мыкытась, которого подозревают в присвоении 82 млн грн госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии, внес залог 5,5 млн грн. На него надели электронный браслет контроля.