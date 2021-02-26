Еще один город просит запретить ОПЗЖ и партию Шария

Городской совет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому. Фото: "Слово и дело"

В Ивано-Франковске депутаты городского совета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и СНБО с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария.

Городской голова Руслан Марцинкив назвал эти партии внутренними врагами, которые расшатывают ситуацию в стране, сообщает Kurs.

"Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий ОПЗЖ и партии Шария как таких, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора. За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", - зачитал он обращение.

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В заявлении добавили, что эти политические силы заигрывают с Россией и способствуют расколу украинского общества.

Черновицкий городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Рады, Министерству юстиции и Совету национальной безопасности и обороны с просьбой запретить деятельность партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и партии Шария.