Еще один член правительства идет в нардепы

Кистион работал заместителем мэра Гройсмана в Виннице.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион участвует в выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в Facebook.

"Я баллотируюсь в одномандатном избирательном округе №11 города Винницы. И весь следующий месяц буду работать здесь", - написал он.

Кистион заявил, что берет отпуск.

Владимир Кистион работал первым заместителем Владимира Гройсмана, когда тот был мэром Винницы.

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Ранее сообщалось, что партия "Українська стратегія Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.