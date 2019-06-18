Еще один член правительства идет в нардепы

Вице-премьер-министр Владимир Кистион участвует в выборах в Верховную Раду.
Об этом он заявил в Facebook.
"Я баллотируюсь в одномандатном избирательном округе №11 города Винницы. И весь следующий месяц буду работать здесь", - написал он.
Кистион заявил, что берет отпуск.
Владимир Кистион работал первым заместителем Владимира Гройсмана, когда тот был мэром Винницы.
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Ранее сообщалось, что партия "Українська стратегія Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.
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