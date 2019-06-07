Партия Гройсмана не идет на округа

Партия Владимира Гройсмана не будет идти по "мажоритарке". Фото: Facebook

Партия "Українська стратегія Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом заявил журналистам председатель политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко, пишет "Інтерфакс-Україна"

"У нас не будет кандидатов по мажоритарке", - сказал он.

За такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена, пояснил Саенко.

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7 июня в Мистецький арсенал прошел съезд партии "Українська стратегія Гройсмана". Владимира Гройсмана избрали председателем партии.