Партия Гройсмана не идет на округа

Партия "Українська стратегія Гройсмана" не будет выдвигать кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом заявил журналистам председатель политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко, пишет "Інтерфакс-Україна"
"У нас не будет кандидатов по мажоритарке", - сказал он.
За такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена, пояснил Саенко.
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7 июня в Мистецький арсенал прошел съезд партии "Українська стратегія Гройсмана".
Владимира Гройсмана избрали председателем партии.
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