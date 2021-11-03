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среда, 03 ноября 2021 19:49

Еще 32 российских артистов внесли в "черный список" - снимались в антиукраинском фильме

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Еще 32 российских артистов внесли в &quot;черный список&quot; - снимались в антиукраинском фильме
В антиукраинском пропагандистском фильме снялся в частности актер Владимир Ильин. Его внесли в "черный список" в октябре этого года.

Министерство культуры и информационной политики расширило список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В список попали еще 32 российских артиста.

Об этом сообщил 24 канал

В "черный список" попали: Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Катерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

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32 российских актера попали в "черный список" на основании обращений Службы безопасности Украины. Причина – они снялись в пропагандистском фильме "Солнцепёк".

В общем "черный список" насчитывает 258 фамилий.

В сентябре российского артиста Моргенштерна во второй раз внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В августе россиянину Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Тот поддерживает оккупацию Россией Крыма.

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