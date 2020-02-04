Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог

В политсиле Зеленского есть и те, кто выполняет задания олигархов, говорит политолог.

Партия президента Владимира Зеленского пока не делает выводов, кто в ее рядах.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Если в "Слуге народа" окажется еще 20 таких, как Брагар, то рухнет не только рейтинг партии, но и президента Зеленского.

Тем временем "слуги" из групп олигархов заточены на задачи, которые им ставят из бизнес-офисов, а не на клятву служить народу Украины, которую давали. Пока получается, что выводов партия власти не делает", - говорит политолог.

"Слуг" не отпускает советчина - теперь увлекаются плановостью.

Офис президента усиливает свой диктат в парламенте. Кураторы на Банковой смогут немного расслабиться: согласуют план - и депутаты не будут иметь маневра оперативно реагировать на процессы и события в стране. Идет перекос к президентско-парламентской республике. План исключительно для контроля депутатов, из них делают "тушек". Руководство приехало, согласовали и погнали.

Депутаты становятся политически беспозвоночными - не разрабатывают законов, перед голосованием их не читают. По сути уничтожается парламентаризм. При этом обществу не объясняют, что принимают. Коммуникация отсутствует", - говорит Николай Давыдюк.

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Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за газ. До этого Брагарь заявлял, что обратится в полицию с заявлением против волонтерок, которые попросили водителя маршрутки сообщением Луцк - Киев выключить российский сериал. Евгений Брагарь шел 76-м в списке "Слуги народа".