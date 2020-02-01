"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ

Нардеп Евгений Брагар был гостем студии "Голос народа". Посоветовал пенсионерке, которая пожаловалась на отсутствие денег для оплаты газа, посоветовал продать свою собаку. ФОТО: censor.net.ua

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из Кировоградщины продать свою собаку, чтобы заплатить за газ.

Пенсионерка Любовь Павловна из села Аджамка Кировоградской области позвонила в программу "Голос народа" во время эфира на 112 канале 31 января. Гостем студии был Брагар.

"Я получаю 2 тысячи гривен пенсии. За газ платить очень много. И еще и за транспортировку добавили. Имею субсидию. Но, в связи с теплой погодой с нее забрали часть денег. Живу одна, больше никто не приписан. Во дворе только собака есть. Пусть скажет "Слуга народа", что нам делать?", - сказала Любовь Павловна.

"Субсидия предоставляется, если нет другого жилья. И если у женщины собака во дворе элитной породы, то она может всегда ее продать и спокойно заплатить за газ", - ответил пенсионерке Брагар.

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Украинцам отныне направляют по две квитанции на оплату газа. Средства придется платить отдельно за потребленный газ и отдельно за его транспортировку. Методику формирования платы за газ изменил национальный регулятор НКРЕКП.