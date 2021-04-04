ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе

Ситуация в Донбассе обострилась в начале марта. Фото: Reuters

Евросоюз заверил Украину в поддержке суверенитета и территориальной целостности на фоне обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

Ситуация на Донбассе обострилась в начале марта. Сообщается, что Россия стягивает войска к украинской границе.

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26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных.