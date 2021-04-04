ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 918
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1467
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 549
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 612
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1179
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
15
3
5
4
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Видео
Все видео
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1467
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 207
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1161
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 990
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 360
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 00:53

ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе

1 Комментировать
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в начале марта. Фото: Reuters

Евросоюз заверил Украину в поддержке суверенитета и территориальной целостности на фоне обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля", - написал Кулеба в своем микроблоге в Twitter.

Ситуация на Донбассе обострилась в начале марта. Сообщается, что Россия стягивает войска к украинской границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский связал эскалацию на Донбассе с санкциями против Медведчука

26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 15939
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 12375
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 10999
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10368
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 9342
Политика
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля Просмотров: 36
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
 Просмотров: 486
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко 4 Просмотров: 855
Украина ввела санкции против российских компаний
Украина ввела санкции против российских компаний Просмотров: 459
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
3
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
16
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
12
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
8
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Голосов: 6494
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть