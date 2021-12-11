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суббота, 11 декабря 2021 15:07

"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС

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&quot;ЕС&quot; требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС
Требуем от Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя – Геращенко.

"Европейская Солидарность" требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, дискредитирующего само название министерства и позволившего себе хамское поведение и нецензурное брань к полицейским, добросовестно выполнявшим свою работу в зоне ООС – на территории, требующей особого внимания к законности и правопорядку .

Об этом в соцсетях написала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на президента Владимира Зеленского, по указанию которого назначен замминистра. Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео", – прокомментировала Геращенко видео, где замминистра в нецензурной форме унижает правоохранителей на блок поста.

"Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного зама. И публичные извинения перед полицейскими за действия своего подчиненного", – написала Геращенко.

"Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками, кстати, а сам ведет себя как гопник. Напомню, в нынешней власти исключительно матом с окружающими разговаривает не только этот замминистра внутренних дел. В общем, так говорят все слуги. В парламенте тоже. В частности, в Регламентном комитете сейчас находится мое обращение по поводу действий народного депутата Ковальчука. Безнаказанными остаются действия председателя правления "Укрэксимбанка" Мецгера и его охраны, избивших журналистов", – отмечает Геращенко.

"Сделали страну вместе, короче", - резюмировала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосте в Донецкой области. Ему не понравилось, что стражи порядка остановили его и попросили показать документы. Соответствующее видео было опубликовано на ютуб-канале "Последняя Капля".

Чиновник угрожал силовикам и употреблял нецензурные слова.

Впоследствии стало известно, что Министр внутренних дел Денис Монастырский инициирует проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. Также Монастырский подписал представление Кабинету Министров об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

Александр Гогилашвили – заместитель министра внутренних дел, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. В МВД попал в сентябре 2019 года - сразу на должность возглавлявшего ведомство заместителя Арсена Авакова. После вступления в должность Дениса Монастырского Гогилашвили остался заместителем.

В то же время его жена – Мария Левченко – личный помощник президента Владимира Зеленского.

"Европейская Солидарность"
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Дата
11
декабря

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