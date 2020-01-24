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пятница, 24 января 2020 13:39

"ЕС" призвала Раду поддержать запрос о финансировании ГБР

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&quot;ЕС&quot; призвала Раду поддержать запрос о финансировании ГБР
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко: "ЕС" призывает оппозиционные фракции поддержать запрос о финансировании ГБР и изменениях в закон о Бюро. Фото: Укринформ

"Европейская Солидарность" подготовит запрос об объемах финансирования Государственного бюро расследований и призывает оппозиционные фракции поддержать его, а также изменения в закон о бюро.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в комментарии журналистам, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Мы сейчас готовим депутатский запрос относительно объемов финансирования Государственного бюро расследований из государственного бюджета. Это не нормально, что на самом деле охранники ГБР получают больше, чем парни на фронте. И мы видим как они выполняют свои обязанности - они прислуживают, а не служат государству ", - отметила сопредседатель фракции.

Кроме того, Ирина Геращенко подчеркнула, что госпожа Венедиктова была назначена с нарушениями исполняющей обязанности директора ГБР, месяц совмещала обязанности, а также с нарушением назначила на два дня конкурс на заместителя руководителя ГБР.

Она выразила удивление тем, что с этими нарушениями борются только депутаты от "Европейской Солидарности", так как такому позоре должны противостоять все оппозиционеры.

"Мы будем апеллировать к коллегам из "Голоса", из "Батькивщины" по поводу нескольких первых шагов", - рассказала Ирина Геращенко.

"Первое - запрос по поводу финансирования ГБР, второе - несоответствие госпожи Венедиктовой даже исполняющей обязанности руководства ГБР, третье - изменения в закон "О ГБР", которые должны отвечать решением Конституционного суда о незаконности назначения исключительно президентом Украины руководства независимых органов; четвертое - требовать создания конкурсной комиссии, куда должны войти независимые эксперты и иностранцы. Мы готовы поддержать в эту комиссию и госпожу Закревскую, и других мощных, независимых юристов. Туда также должны войти международные эксперты, чтобы вернуть доверие к этому институту ", - рассказала сопредседатель фракции.

Ирина Геращенко подчеркнула, что "Европейская Солидарность" требует встречи с госпожой Венедиктовой.

"Семьи Небесной Сотни подписали обращение к руководству ГБР. Это обращение взял с собой Петр Порошенко, которого пустили в ГБР на допрос по делу о Минских соглашениях. После этого позорного допроса он зайдет в приемную Венедиктовой и будет требовать встречи с нами, и передаст это обращение ", - рассказала она.

Кроме того, депутаты от "Европейской Солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием главой ГБР Ириной Венедиктовой.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время общения с полицией.

"Вместе с моими коллегами - 15 депутатов фракции "Европейская Солидарность" - и семьями Героев Небесной Сотни мы пришли на безотлагательный прием к руководителю Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой. Вчера мы по обращению семей Герои Небесной Сотни, а также раненых на Майдане активистов, встретились с ними и получили депутатский приказ встретиться с руководством ГБР по вопросам, которые сегодня очень беспокоят их. В частности, это назначение руководством ГБР адвоката Януковича, который имеет конфликт интересов и прочее ", - сказала политик.

Она отметила, что согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право на безотлагательный прием должностными лицами, и представители "Европейской Солидарности" пытаются воспользоваться своим законодательным правом.

"Мы без оружия и хотим передать госпоже Венедиктовой обращение семей Героев Небесной Сотни, которые обеспокоены расследованием. Но несколько человек, которые не представились, на одном было написано "полиция" нас не пустили. Уже полтора часа мы здесь находимся. Мы представились, показали им свои удостоверения и вели себя вежливо", - отметила она.

"Мы призвали их выполнить норму закона "О статусе народного депутата Украины". Мы хотим, чтобы полиция зафиксировала факт нарушения представителями ГБР законодательства", - добавила парламентарий.

espreso.tv
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