ЕС поддержал все реформы последних 5 лет - Порошенко

Во время многочисленных встреч с лидерами европейских стран, еврокомиссарами и руководством Европейской народной партии, провел Петр Порошенко в рамках саммита ЕНП, партнеры единодушно отмечали поддержке масштабных реформ, проводившихся в течение 5 предыдущих лет.

Об этом лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины заявил в комментарии журналистам из кулуаров саммита.

"Те реформы, которые были осуществлены за последние 5 лет в Украине в сотрудничестве с Европейской комиссией - а это и реформа децентрализации, и реформа энергетической независимости, и реформа образования, и медицинская реформа и много других реформ, где советники Еврокомиссии нам помогали - включая Венецианскую комиссию - должны быть продолжены ", - отметил Порошенко.

"Фактически здесь находилась большая часть Еврокомиссии включая новоизбранным президентом госпожой Урсулой фон дер Ляйен. Это было большое количество еврокомиссаров, вице-президентов Европейской комиссии. Очень важной была встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который был избран Президентом Европейской народной партии. Были встречи с членами ЕПН - канцлером Австрии Себастианом Курильщиком, премьер-министром Болгарии Бойко Борисов, с лидерами государств и правительств стран-членов Европейского Союза - и не только. Мы имели возможноcть согласовать партийное и государственное сотрудничество с вице-премьер-министром Ливана, договорились о его визите в нашу страну ", - сообщил Петр Порошенко.

"Крупнейшая европейская партия, твердо стоит на позициях европейского выбора Украины, которая помогала нам в наиболее сложные времена в современной украинской истории сегодня является надежным другом и партнером Украины", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Напомним, ранее Порошенко сообщал, что лидеры европейских стран, члены Европейской народной партии подтвердили, что двери Европейского Союза открыты для Украины.