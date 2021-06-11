ЕС открыли для украинцев

Евроинтеграционный курс Украины записан в Конституции. Фото: Reuters

Четыре года назад, 11 июня 2017-го, вступило в силу решение Совета министров Европейского Союза об отмене краткосрочных виз для граждан Украины при посещении 32 стран ЕС и Шенгенской зоны.

Таким образом заработал безвизовый режим.

Условиями визовой либерализации для Украины были: создание антикоррупционных органов, введение специальной конфискации и ареста, создание органа по возврату незаконно выведенных активов и управления ими, запуск электронных деклараций.

В первые недели безвизовом воспользовались 741 795 украинцев. За первые два года - почти 3 млн граждан.

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Безвизовый режим позволяет гражданам Украины свободно пересекать межгосударственные границы стран ЕС без предварительного обращения в посольство для получения разрешения.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

Сейчас между Украиной и ЕС действует соглашение об ассоциации.

На этой неделе во властной фракции "Слуга народа" заявили, что вопросом номер один является судебная реформа. Законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия связанные с предоставлением Украине финансовой помощи от ЕС и транша от МВФ.