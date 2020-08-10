"ЕС" обнародовала заявление о протестах в Беларуси

"Европейская Солидарность" заявила, что в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы

Партия "Европейская Солидарность" заявила, что в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, уполномоченные это делать.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

Политическая партия "Европейская Солидарность" призвала все стороны обеспечить открытый и мирный диалог относительно выхода из политического кризиса в Беларуси.

"Сейчас мы призываем воздерживаться от насильственных действий, применения силы и уважать демократические права и свободы, в том числе права граждан на мирные собрания и свободу слова", - говорится в сообщении.

Также в партии отметили, что "в это сложное время существенно возрастает угроза для суверенитета и территориальной целостности Беларуси, ведь, как неоднократно доказано, российский агрессор бьет тогда, когда соседняя страна является наиболее ослабленной и уязвимой".

"Сейчас крайне важно не допустить ситуацию, при которой для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы, планы которой относительно будущего белорусского народа более чем очевидны", - подчеркнули в "Европейской солидарности" и призвали международное сообщество "оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля и быть готовыми дать им должный отпор".

В партии отметили, что "белорусский народ имеет право на свободное и демократическое волеизъявление на выборах, а обязанность власти - гарантировать и обеспечить реализацию этих законных прав".