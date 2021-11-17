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среда, 17 ноября 2021 05:54

ЕС не сможет оказать Украине военную помощь - Боррель

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ЕС не сможет оказать Украине военную помощь - Боррель
Боррель рассказал о помощи Украине. Фото: Reuters

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, на какую помощь от ЕС может рассчитывать Украина в случае обострения ситуации на украинско-российской границе.

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает оборонный альянс, следовательно, ЕС не будет оказывать военную помощь Украине, сообщил Боррель по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны.

Страна может рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе - мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", заявил он.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – отметил высокий представитель ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Он поблагодарил за непреклонную поддержку Великобританией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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